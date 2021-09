Torcedores atleticanos se envolveram em uma confusão no bar do Salomão, no bairro Serra, na região Centro-Sul de BH, por conta de uma queima de fogos após a desclassificação do time mineiro da Libertadores. Houve troca de socos e a confusão precisou ser dispersada por outros frequentadores do bar.

Antes disso, um motociclista com a camisa do rival, Cruzeiro, provocou quem estava no bar e por pouco não foi agredido.

Apesar da confusão no local, a dispersão entre os torcedores foi tranquila na maior parte dos bairros em BH.

Na Pampulha, no entorno do Mineirão, não houve tumulto. O mesmo aconteceu na avenida Silviano Brandão, no bairro Horto, na região Leste da capital, que apesar da grande aglomeração durante o jogo, os torcedores se dispersaram rapidamente do local após a partida.

A reportagem de O Tempo também percorreu o Centro da capital, nas redondezas da Praça da Estação e da Praça Sete e verificou situação normal nos locais. Sem grandes tumultos, o movimento também era tranquilo na Praça da Liberdade e na Sede do Galo, no bairro Lourde, na região Centro-Sul.