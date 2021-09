O Atlético foi eliminado da Libertadores na noite desta terça-feira (28) no Mineirão. Com o empate de 1 a 1 contra o Palmeiras, os torcedores foram embora para a casa com sentimento de que poderia ter sido melhor.

“Faltou gol, jogou bem, representou a torcida, mas a derrota veio, infelizmente. O Galo está bem, agora, é manter a postura e ficar firme. O Atlético é mais do que isso, poderíamos ter ganhado, ampliado a vantagem, mas agora é focar no Brasileiro”, lamenta o torcedor Alisson Augusto, 30, que assistiu a partida em um bar na rua Alberto Cintra, no bairro União, na região Nordeste de BH. No local, após a partida, muitos torcedores foram embora após a derrota.

Sem tumulto

Na Pampulha, no entorno do Mineirão, também não houve registros de confusão. “Em uma final, você não pode perder nenhum lance. O Galo deu sorte para o azar e agora é correr atrás da Copa do Brasil e do Brasileirto, é vida que segue. Nós somos Galo doido, vamos continuar apoiando o time”, afirma a assistente financeira, Andressa dos Santos, 34, que assistiu a partida dentro do estádio.

Na avenida Silviano Brandão, no bairro Horto, na região Leste da capital, apesar do tumulto durante o jogo, os torcedores também se dispersaram rapidamente do local.

Mais cedo, a reportagem de O Tempo esteve em uma praça onde diversos torcedores acompanhavam a partida do clube contra o Palmeiras. Enquanto gritavam “eu acredito”, um grupo de torcedores do Atlético aproveitou para jogar bombas e invadir as ruas do bairro. No primeiro gol do time mineiro, algumas pessoas chegaram a parar um ônibus que seguia no sentido centro de BH.

Centro de BH

A reportagem também percorreu o Centro da capital, nas redondezas da Praça da Estação e da Praça Sete e verificou situação normal nos locais. Sem grandes tumultos, a situação também era tranquila na Praça da Liberdade e na Sede do Galo, no bairro Lourde, na região Centro-Sul.