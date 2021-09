Os moradores de Belo Horizonte com 46 anos devem comparecer aos pontos de vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (30) para a segunda dose. De acordo com a prefeitura, a imunização do público foi adiantada em uma semana.

Sendo assim, poderão tomar a segunda aqueles cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 7 de outubro. Para completar o esquema de imunização é necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte.

Confira aqui os pontos de vacinação.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras, e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira.

– UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 – Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h;

– Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 – Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h;

– UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 – Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h;

– Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 – Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h (Excepcionalmente na próxima semana, dos dias 4 a 9 de outubro, o ponto de vacinação da Faminas não estará em funcionamento).

Confira o cronograma dos próximos dias:

Dia 30, quinta-feira: segunda dose de AstraZeneca para pessoas de 46 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 30 as pessoas de 46 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 7 de outubro. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte;

Dia 1º, sexta-feira: segunda dose de AstraZeneca para pessoas de 45 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 1º as pessoas de 45 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 8 de outubro. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte;

Dia 2, sábado: segunda dose de Pfizer para pessoas de 44 e 43 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 2 as pessoas de 44 e 43 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 9 de outubro;

Dia 3, domingo: Não haverá vacinação;

Dia 4, segunda-feira: primeira dose para adolescentes de 16 anos, completos até 31 de outubro;

Dia 5, terça-feira: primeira dose para adolescentes de 15 anos, completos até 31 de outubro;

Dia 6, quarta-feira: segunda dose de Pfizer para pessoas de 42 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 6 as pessoas de 42 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 13 de outubro e dose de reforço para idosos de 76 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo;

Dia 7, quinta-feira: dose adicional para pessoas de 70 anos ou mais com alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha completado 28 dias, e dose de reforço para idosos de 75 anos, cuja segunda dose tenha completado 6 meses ou que faltem até 15 dias para completar este prazo;

Dia 8, sexta-feira: primeira dose para adolescentes de 14 anos, completos até 31 de outubro;

Dia 9, sábado: dose adicional para pessoas de 69 a 50 anos com alto grau de imunossupressão, cuja segunda dose tenha completado 28 dias, e primeira dose para adolescentes de 13 anos, completos até 31 de outubro.