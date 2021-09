Bil Araújo, Dayane Mello e Mussunzinho disputam a permanência nesta semana em “A Fazenda 13”, da RecordTV. Um dos três será o segundo eliminado do programa e deixa a competição nesta quinta-feira (30). Gui Araújo, que venceu a prova do Fazendeiro da semana, se livrou da berlinda.

Mussunzinho foi indicado pela fazendeira Erika Schneider. Ela justificou dizendo que o colega teve atitudes machistas durante o confinamento, o que ele nega.

Por sua vez, Bil recebeu os sete votos dados pelos colegas a Rico Melquiades. O ex-De Férias com o Ex tinha o poder da chama e transferiu os votos para o colega. Ele tinha o direito de puxar alguém para ir também para a roça, e optou por Dayane.

Gui Araujo, que também chegou a ser indicado por ter sobrado na dinâmica do “resta um”, conseguiu se livrar da berlinda. Ele venceu a prova do fazendeiro, se tornando fazendeiro da semana pela segunda vez.

Prova do Fazendeiro

A prova que sagrou o novo fazendeiro do programa consistia em tentar derrubar patinhos coloridos, que representavam os adversários, com um lançador de bolinhas de tênis, e foi disputada por Dayane, Bil e Gui Araújo. A ordem de participação (bem como a cor dos patinhos) foi sorteada no começo da prova.

Cada um dos participantes também tinha um “patinho feio”. Caso um oponente derrubasse o animal que tinha aquela numeração, ele tinha que passar uma rodada sem jogar.

Dayane foi a primeira eliminada, uma vez que os dois concorrentes dela se uniram para tirá-la. Na sequência, Gui Araujo conseguiu eliminar o amigo Arcrebiano para se tornar o fazendeiro da semana.

Mussunzinho não participou da prova, pois havia sido vetado por Marina Ferrari. A influenciadora digital ganhou esse poder de Rico Melquiades.