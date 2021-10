O Cuiabá, adversário do América neste sábado (2), vem de seis jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. A última derrota do Dourado foi há um mês e meio, diante do Grêmio, por 1 a 0, pela décima 17ª rodada da competição. De lá para cá, foram três vitórias (Palmeiras, Santos e Juventude) e três empates (Fortaleza, Fluminense e Atlético-GO).

Na ocasião, aos 24 minutos do primeiro tempo, o Tricolor abriu o placar com Borja, que cobrou pênalti no canto esquerdo de Walter. O único gol da partida. A derrota para o tricolor gaúcho foi também a última derrota em casa, na Arena Pantanal.

Como mandante, o Dourado soma três vitórias, quatro empates e quatro derrotas, aproveitamento de 39%. A equipe tem a 5ª pior campanha como mandante neste Brasileirão. Até o momento, o Cuiabá soma 29 pontos na competição, resultado de seis vitórias, onze empates e cinco derrotas.

América e Cuiabá entram em campo neste sábado, às 17h, na Arena Pantanal, em jogo válido pela 23ª rodada.