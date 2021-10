Horas após terem feito acusações e discutido, Thiago Lopes e Andressa Urach, 33, publicaram uma foto juntos dizendo que estão se resolvendo. Em seus Stories, o ex-marido da modelo compartilhou, nesta quinta-feira (30), um registro dos dois e escreveu “estamos nos entendendo”.

Em seguida, ele afirmou que apesar da conversa, eles não ficarão juntos e que prestará “todo o auxílio que ela precisar”, já que Urach está grávida. Na noite desta quarta-feira (29), Thiago foi às redes sociais para acusar a mãe do filho que espera de fumar e de se prostituir.

“Que tipo de pessoa em sã consciência volta a se prostituir grávida? Que tipo de pessoa volta a fumar em plena formação do feto? Estou orando e jejuando pela vida do meu filho”, disse ele que espera Leon com a agora ex-mulher.

Na sequência, se defendeu sobre as acusações de tê-la traído e abandonado a casa. “Não abandonei a casa. Estou aqui administrando e sustentando a casa como sempre fiz. Nunca faltou nada e não faltará. Vivemos em abundância e agradeço à Deus por isso. Quem está fora de casa neste momento é a Andressa. E todos sabem onde ela está”, disparou.

Andressa disse ainda nesta quarta (29), por meio de suas redes sociais, que está sendo ameaçada pelo ex-marido Thiago Lopes. Ele nega. A reportagem apurou que Andressa ainda não entrou com nenhuma ação contra o ex-marido, mas nada está descartado.

No Stories do Instagram, a modelo e organizadora do concurso Miss Bumbum publicou trechos de conversas no WhatsApp que teria trocado com Lopes. Em uma das mensagens, ela diz que o ex a traiu e também foi o responsável por pedir a separação.

Os dois se casaram em dezembro de 2020, e Andressa está grávida do primeiro filho do casal. “Quem se separou foi você, me deixou grávida e me traiu. E ainda me humilhou falando que ia me ajudar com um pouco de dinheiro, sabendo que eu não tinha como me sustentar”, afirma ela.

Na resposta exposta pela modelo, Lopes diz que não vai perdoar a ex-mulher: “Tu não conhece a minha fúria. Não volta para casa.”

Em outro trecho da conversa, ele afirma que Urach abandonou o filho dela mais velho, fruto de um relacionamento anterior da modelo. “Tá passando fome lá.” Ela rebate dizendo que deixou comida.

A modelo também escreve que Lopes tirou o plano de saúde dela e do filho. “Só estou expondo porque estou sendo ameaçada”, escreve Urach.

Lopes, por meio do seu Instagram, respondeu que nunca traiu a ex-mulher e que ela está “transtornada”. “Sequer estou em casa. Pelo que percebo três motivos levaram a Andressa a ficar assim: 1-) espiritual; 2-) transtorno crônico de personalidade (borderline) e 3-) gestação”, escreveu ele.

Antes de expor as conversas de WhatsApp com o ex-marido, a modelo já tinha provocado comoção nas redes sociais ao publicar no Instagram uma foto de biquíni e anunciar que a “Imola voltou” –Imola era o nome usado por ela na época em que se prostituía. Ela também apagou a maior parte das imagens que estavam postadas no seu perfil na rede social.