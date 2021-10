As compras coletivas pelo aplicativo Facily, que permite adquirir diversos produtos com preços mais acessíveis, entrou na mira do Procon de Minas Gerais nesta quinta-feira (30). O órgão, que é ligado ao Ministério Público (MPMG), informou que instaurou um procedimento para apurar as ações da empresa.

Isso porque, nos últimos dois meses, o Procon-MG recebeu mais de 70 reclamações de consumidores. Dentre as queixas mais frequentes estão a prática de propaganda enganosa, por não fornecer os produtos ofertados, além de cancelar pedidos feitos e de não cumprir os prazos de entrega. Com a investigação, o Procon-MG quer apurar se a empresa Facily está cumprindo o Código de Defesa do Consumidor.

O Procon de São Paulo também apura se o aplicativo está cumprindo as regras. Conforme o órgão paulista, em seus termos e condições de uso, a Facily se isenta de responsabilidade por eventuais problemas nos serviços prestados e não respeita o direito ao arrependimento, que prevê que o consumidor pode desistir da compra feita de forma remota dentro do prazo de sete dias e receber de volta o valor integral.

A Facily tem se tornado febre nos locais em que atua. A plataforma permite a compra de produtos de hortifruti, bebidas e acessórios para celular, entre outros, com descontos ao juntar um grupo de pessoas. A variedade e disponibilidade das ofertas variam de acordo com a localização do cliente. Comerciantes também podem vender no app.

Procurada pela reportagem de O Tempo, a empresa ainda não se manifestou.