Minas Gerais registrou queda de 30% nas internações por Covid-19 no último mês. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a redução é reflexo da forte aceitação da vacina. Hoje, o território mineiro tem mais de 50% dos adultos com a imunização completa, as duas doses ou dose única que combate o coronavírus.

Nas regiões Vale do Aço, Centro-Sul e Jequitinhonha as reduções foram ainda maiores, de 50%. “As internações são um retrato fiel do avanço ou retrocesso da Covid no Estado. Esses números em quedas constantes confirmam a eficácia da vacinação”, enfatizou o secretário de saúde Fábio Baccheretti.

“Fechamos setembro com esse dado importante e lembramos que o Governo do Estado recebeu no prazo previsto as vacinas em quantidades suficientes para que todos fossem imunizados com ao menos uma dose. A campanha continua e, graças a esse avanço, estamos conseguindo diminuir a intensidade da doença”, destacou.

Graças a imunização coletiva, todas as 14 macrorregiões de saúde continuam na Onda Verde, a mais flexível do Minas Consciente. “O Leste e o Noroeste eram nosso foco de atenção, mas as duas áreas não apresentaram uma piora no cenário e provavelmente estavam com dados represados. Hoje, há poucas oscilações negativas em relação aos indicadores da pandemia”, afirmou o secretário.

Mas, apesar dos avanços, a SES frisa que ainda é preciso manter os cuidados sanitários, como uso de máscara e higienização das mãos.