Bairros de Belo Horizonte, Contagem e Ibirité, essas duas últimas cidades na região metropolitana da capital, estão sem água nesta quinta-feira (30).

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), acontece uma manutenção na rede. A previsão é que o abastecimento seja retomado ainda na noite desta quinta.

Veja os bairros sem água:

Belo Horizonte: Atila de Paiva, Barreiro, Camargos, CDI Jatobá, Conjunto Ademar Maldonado, Conjunto Ernesto Do Nascimento, Conjunto João Paulo II, Conjunto Túnel Ibirité, das Indústrias, Diamante, Distrito Industrial do Jatobá, Independência, Itaipu, Jatobá, Jatobá IV, Lindeia, Mangueiras, Marilândia, Olaria, Petrópolis, Regina, Santa Cecília, Teixeira Dias, Tirol, Vale do Jatobá, Vila Atila De Paiva, Vila Castanheira e Vila Pinho.

Contagem: Amazonas, Bandeirantes, Conjunto Parque das Mangueiras, Inconfidentes, Industrial, Industrial Itaú, Industrial Santa Rita, Jardim Industrial, Santa Maria, Vila Pernambucana e Vila Ruy Barbosa.

Ibirité: Durval de Barros, Ideal, Itaipu, Los Angeles, Marilândia, Parque Elizabeth, Piratininga, Primavera, Serra Dourada, Sol Nascente e Vila dos Operários.