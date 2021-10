O primeiro Instituto Médico Veterinário Legal do Brasil começa a funcionar nesta sexta-feira (1º) em Belo Horizonte. O espaço, conforme a prefeitura, está sendo criado para atender os animais vítimas de maus-tratos. Com a investigação no local, os órgãos competentes, como a polícia, terão mais suporte para definir se o pet foi alvo de violência.

A ação é pioneira no país. O Instituto Médico Veterinário Legal está localizado dentro do Hospital Veterinário, que fica no bairro Madre Gertrudes, região Oeste da capital. “O local irá receber animais vítimas de maus-tratos recolhidos pelos órgãos competentes para a realização de exame de corpo de delito, além de documentar, com fotografias e filmagens, dando subsídio às investigações. Caso o animal chegue ao Instituto Médico Veterinário Legal em óbito, será feita uma autópsia para apontar possíveis causas da morte”, detalhou a prefeitura.

A estrutura conta com uma equipe de médicos voluntários que tem experiência em medicina veterinária legal para a prestação do serviço, além do amplo espaço para o atendimento aos animais, incluindo mesa de necropsia, refrigeradores e geladeiras. Por ser um órgão da prefeitura, o Instituto Médico Veterinário Legal não fará atendimentos diretamente ao cidadão. Quem presenciar algum animal vítima de maus-tratos deverá acionar a Polícia Civil para possível investigação.

Gerente de Defesa dos Animais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), Leonardo Maciel destacou a importância do espaço em prol da causa animal. “Com o início desses trabalhos, vamos conseguir ajudar na resolução dos crimes de maus-tratos contra os animais para que os agressores sejam punidos de acordo com a Lei Sansão. O tema também se reveste de grande importância ao ser tratado como questão de saúde pública e controle de zoonoses”, afirmou.