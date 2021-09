O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é esperado por apoiadores, na manhã desta quinta-feira (30), no aeroporto de Confins. Veja fotos (na galeria acima) e vídeos do grupo que se concentra em frente ao Terminal 3 e traja roupas verde e amarelo.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aguardam, na manhã desta quinta-feira (30), no aeroporto de Confins, o desembarque do político, o que está previsto para às 9h. Confira a cobertura completa da visita do chefe de estado neste fio. pic.twitter.com/1fBVQTqVfa

