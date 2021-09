Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aguardam, na manhã desta quinta-feira (30), no aeroporto de Confins, o desembarque do político, o que está previsto para às 9h.

Bolsonaro vem à Belo Horizonte para sancionar a PLN que garante o repasse de R$ 2, 8 bilhões para a modernização e ampliação do metrô de Belo Horizonte e também para inaugurar a pedra fundamental do Centro Nacional de Vacinas da UFMG. O evento está marcado para às 10h30 na Cidade Administrativa de Minas Gerais. O TEMPO transmite ao vivo.

Os apoiadores que esperam a chegada do presidente se reúnem a frente do terminal 3. Alguns, estão no local desde às 7h . Estão trajando o tradicional verde amarelo e com bandeiras do Brasil.

Entre eles, há um apoiador que trouxe um quadro, com Bolsonaro em cima de um cavalo, em alusão à imagem clássica de Dom Pedro I, às margens do Ipiranga, na ocasião da proclamação da Independência. Ele teve certa dificuldade para entrar, mas, depois de negociar com seguranças, conseguiu entregar o objeto que deve ser levado ao presidente.

Um aparato foi montado no aeroporto de Confins para recepcionar o presidente, e há grande movimentação de policiais federais, militares, e do exército.