O presidente Jair Bolsonaro vem a Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (30), para atos sobre dois temas: privatização do metrô da capital mineira e lançamento de um centro de vacinas. Entenda abaixo os dois projetos:

Privatização do metrô de BH

O projeto de lei que libera recursos para a ampliação e privatização do metrô de Belo Horizonte será sancionado por Bolsonaro nesta manhã em visita à capital mineira. Trata-se de um texto, aprovado pelo Congresso Nacional, que abre crédito de R$ 2,8 bilhões no Orçamento. No entanto, a construção da tão prometida Linha 2 (Calafate/Barreiro) só deve ter início após a concessão do metrô à iniciativa privada.

A avaliação do vice-líder de governo, o senador Carlos Viana (PSD-MG), é que as obras não devem ter início antes de 2024. A previsão do Ministério da Infraestrutura é que o edital de concessão do metrô seja lançado nos primeiros meses de 2022. A partir da privatização, a concessionária que assumir a operação do metrô de BH ficará responsável pelas obras da Linha 2, com o recurso já garantido pela União no Orçamento.

Há mais de dez anos, governos estaduais e federais se revezam nas promessas de ampliação do metrô de Belo Horizonte, enquanto outras capitais, como Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, receberam grandes investimentos no setor, especialmente durante o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Centro de Vacinas

O Centro Nacional de Vacinas MCTI-UFMG começa a ser construído, de fato, em janeiro de 2022 no Parque Tecnológico de Belo Horizonte BH-TEC, espaço de inovação tecnológica localizado no bairro Engenho Nogueira, em frente ao Campus da UFMG. Bolsonaro não vai visitar o terreno onde o edifício será construído.

O centro é fruto de uma parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e conta com R$ 50 milhões do ministério e R$ 30 milhões do governo de Minas para as obras, compra de equipamentos, custos de infraestrutura e receita para os primeiros meses de funcionamento.

De acordo com Flavio Fonseca, pesquisador da UFMG e coordenador do CT-Vacinas, o centro vem ocupar um “buraco” que existe na produção científica brasileira. Segundo ele, há muitas pesquisas realizadas nas universidades voltadas para a elaboração de vacinas, mas elas não chegam efetivamente aos responsáveis pela produção dos imunizantes. Atualmente, a maioria das vacinas fabricadas na Fiocruz, no Butantan e na Funed foi desenvolvida em outros países.

No Centro Nacional de Vacinas, os pesquisadores vão encontrar infraestrutura para trabalhar todos os passos de produção de imunizantes, inclusive com biossegurança suficiente para a produção de ingrediente farmacêutico ativo (IFA). A expectativa é que o espaço fique pronto em dois ou três anos. Podendo abrigar cerca de 150 pesquisadores, o Centro Nacional de Vacinas será financeiramente independente da UFMG.