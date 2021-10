Artilheiro do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro com cinco gols marcados, Marcelo Moreno recebeu uma mensagem do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), na tarde desta quinta-feira (30). O chefe de estado disse torcer para a equipe voltar à Série A do Brasileirão no vídeo enviado ao jogador.

Logo que chegou ao Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, o político gravou um vídeo e enviou ao centroavante com o intuito de prestar apoio à Raposa para retornar à elite do futebol nacional.

“Marcelo, sou apaixonado por futebol. De vez em quando, eu assisto obviamente o Cruzeiro e a gente torce para que vocês voltem à Primeira Divisão, será muito bom para o futebol brasileiro, obviamente, e para todos nós. Um abraço ao Marcelo Moreno e a todos os jogadores do Cruzeiro”, disse o presidente da República.

Em Belo Horizonte, presidente Jair Bolsonaro manda recado ao atacante do Cruzeiro Marcelo Moreno: “Torço pelo Cruzeiro na Série A”. pic.twitter.com/GdWmhk2MOq — O Tempo (@otempo) September 30, 2021

Em que pese o desejo de Bolsonaro de ver o Cruzeiro novamente na Série A, a equipe faz uma campanha não tão convincente, ocupando a 15ª colocação, com 32 pontos conquistados, cinco a mais que o Londrina, primeiro da zona de rebaixamento. Os mineiros estão 14 pontos atrás do Avaí, último do grupo de classificação para a elite do futebol nacional.