A TV Globo virou ré uma ação trabalhista movida por pelo menos oito ex-câmeras do “Big Brother Brasil”. Os profissionais, que eram de uma empresa terceirizada e que prestava serviço para a emissora, acusam Boninho – diretor de gênero, responsável pelos programas de Variedades da Globo, incluindo o reality show – de assédio moral. De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, no jornal “O Dia”, os ex-prestadores de serviço afirmam no processo que eram submetidos a tratamentos humilhantes por parte do diretor nos bastidores do programa.

A publicação trouxe detalhes do processo. Em um dos trechos, os profissionais relatam que Boninho costumava gritar e ofender pessoas da equipe. Em um dos episódios descritos na ação, o diretor teria chegado “a agarrar um dos profissionais pelo casaco, pelo simples fato do mesmo ter pedido ajuda a um colega de trabalho para soltar a roda de sua câmera que ficou presa no cabo, o que o impedia de continuar circulando no trilho no qual as câmeras se movimentam dentro do Câmera Cross (corredor onde ficam localizadas todas as câmeras ocultas da casa)”.

Na ação, de acordo com Fábia Oliveira, o grupo também afirma que eram submetidos “a péssimas condições de higiene e de trabalho, pois tinham que trabalhar nove horas seguidas, em um corredor estreito e escuro, sem qualquer condição de higiene” e que “constantemente se deparavam com ratos, morcegos, ouriços, gambás, aranhas, marimbondos e cobras”.

Na defesa, a TV Globo negou todas as acusações e as classificou de “inverídicas”. “Os reclamantes jamais sofreram qualquer tipo de humilhação por parte do diretor e, muito menos, foram submetidos a condições de trabalho inóspitas. Enfim, a inicial é repleta de inverdades”, diz um trecho do documento divulgado pela colunista do jornal “O Dia”. Os advogados da emissora pediram a extinção do processo e na contestação alegaram que os vídeos apresentados pelos autores da ação podem ter sofrido manipulações através de edições.

A reportagem de O TEMPO entrou em contato com a Globo e aguarda posicionamento da emissora.