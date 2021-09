O Vitória e o Botafogo não saíram do 0 a 0 na noite desta quarta-feira (29), no estádio do Barradão, em Salvador, pela 27ª rodada da Série B.

Fim de jogo. O Vitória fica no empate sem gols com o Botafogo, no Barradão.

A próxima partida do rubro-negro é sábado (02), às 16h, contra o Goiás.#SouNego #ECV 📸: @pietrocarpifc pic.twitter.com/hl13xrkBDR — ECVitória (@ECVitoria) September 30, 2021

Com o resultado, o time do Rio de Janeiro se manteve na vice-liderança do torneio. Agora, o time do Nilton Santos tem 48 pontos e está a cinco pontos do líder Coritiba. Por outro lado, o Vitória segue afundado dentro do Z4. Com apenas 26 pontos, a equipe ocupa a 18ª posição com três pontos de diferença do Brusque (primeira equipe fora da zona de rebaixamento).

O próximo compromisso do Botafogo será contra o Avaí dentro de casa no sábado (2). E o Vitória segue a briga para escapar do rebaixamento à Série C contra o Goiás, fora de casa no mesmo dia.

CSA bate Ponte Preta no Rei Pelé

O CSA derrotou a Ponte Preta por 2 a 1 no estádio Rei Pelé, em Maceió. O primeiro gol do confronto foi marcado pela Macaca pelo lateral Rafael Santos aos 14 minutos de jogo. O jogador acertou um chute muito forte da intermediária e acertou o ângulo do goleiro Thiago Rodrigues.

QUE NOITEEEEEE, NAÇÃO!!!! De virada, vencemos a Ponte Preta por 2×1! Iury e Gabriel balançaram as redes para o Maior de Alagoas!!! 🔵⚪️ pic.twitter.com/RuFJedgeB8 — CSA (@CSAoficial) September 30, 2021

O CSA empatou aos 35 ainda da etapa inicial. O atacante Iury Castilho aproveitou o rebote do goleiro Ivan, driblou a marcação e estufou as redes. A virada do time da casa saiu aos 51 minutos da etapa final, quando o meia Gabriel converteu uma penalidade máxima.

Com os três pontos, o time de Maceió chegou aos 41, alcançou a 4ª vitória seguida e subiu uma posição, chegando ao 7º lugar. Do lado da Macaca de Campinas, o time continua com 32 pontos na 14ª posição. Agora, o CSA se prepara para o clássico estadual contra o CRB no sábado no estádio Rei Pelé. No mesmo dia a Ponte Preta receberá o Vila Nova.