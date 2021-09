O vôlei com conhecimento e independência jornalística

Se a primeira impressão é a que fica, a temporada reserva fortes emoções.

Sada/Cruzeiro e Minas se enfrentaram pela primeira vez com público no ginásio do Riacho, em Contagem.

Era apenas fase de classificação do estadual, mas quem apareceu, além de matar as saudades, foi recompensado e saiu satisfeito.

Deu Sada/Cruzeiro no tie-break.

O Minas, sem Maurício Souza e William e o técnico Nery Tambeiro, resistiu bem.

Foi só o começo.

Ainda é cedo para fazer qualquer prognóstico, analisar taticamente ou individualmente as peças e os times.

A sensação é que o Minas, seco pelo fim do jejum, pode dar trabalho.

O desafio de ver a hegemonia ameaçada tem a cara do Sada/Cruzeiro que domina o estadual desde 2010.

O aperitivo é dos melhores.