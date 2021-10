No Super FC 1ª Edição desta quinta-feira (30), pela Rádio Super 91,7 FM, o colunista Bruno Voloch informou que a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) se movimenta nos bastidores para estudar o retorno da regra que força confrontos de times do mesmo país na semifinal da Libertadores, com o objetivo de evitar que equipes compatriotas se enfrentem na decisão. A maior competição de clubes do continente respeitou a regra até 2017 e, diante de decisões como River x Boca (2018), Santos x Palmeiras (2020) e Flamengo x Palmeiras (2021), poderia retomar mecanismo que “desvia” caminhos dos participantes.

“É uma hipótese que pode acontecer já para o ano que vem, mas existe uma pressão muito grande para que impeça o futebol brasileiro de continuar essa hegemonia que vem acontecendo”, disse Voloch.

No programa, o comentarista Lélio Gustavo criticou a possiblidade, lembrando “hegemonias” que ocorreram no futebol europeu, com Real Madrid e Barcelona, por exemplo. “Isso é bobagem dessa Confederação Sul-Americana de Futebol, que devia olhar outras coisas ao invés de ficar percebendo hegemonia. Por que ela não fez isso na década de 70, quando os argentinos se utilizavam do doping e ganhavam na porrada dos brasileiros”, questionou Lélio. Confira no vídeo completo abaixo: