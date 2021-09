Capinópolis, Minas Gerais. No auge das infecções pelo coronavírus Sars-cov-II, causador da covid-19, a Secretaria de Saúde do Município de Capinópolis chegou a registrar 267 casos simultâneos da doença. O número elevado de casos foi registrado no dia 27 de fevereiro de 2021. Com o avanço da vacinação, que já atingiu o público maior de 18 anos e já teve início na faixa etária de 12 à 17 anos, para pacientes com comorbidades, Capinópolis reduziu o número de casos de covid-19 de forma acentuada, chegando a 2 registros no dia 18 de setembro.

A vacinação também permitiu que Capinópolis avançasse até a Onda Verde do Programa Minas Consciente, com maior flexibilidade das atividades — com volta às aulas de forma presencial e liberação de praças e bares.

Diante do atual cenário, que inspira a volta à normalidade, a Secretaria de Saúde adotou um novo horário para atendimento de pacientes suspeitos de infecção na ala Covid-19 do Hospital Faepu. O horário de atendimento ficou estabelecido das 07h às 19h, de segunda à domingo. Anteriormente, o atendimento era efetuado 24h.

Segundo a Secretaria de Saúde, os pacientes internados não terão prejuízo de atendimento e continuarão contando com assistência médica e de enfermagem em tempo integral.

Giovani Mafioleti, secretário de Saúde, destacou que —”essa mudança no horário de atendimento se justifica graças ao atual cenário epidemiológico do município, onde as internações e novos casos de COVID-19 caíram bruscamente. O avanço da vacinação está trazendo esperança para retornarmos logo a normalidade, por isso, é importante que todos aceitem a imunização”.

O cenário de melhora, com redução nos casos de covid-19 é regional. O Hospital São José, referência regional para atendimento de casos da doença, que chegou a ter 100% de leitos covid ocupados, atualmente, conta com mais de 10 leitos disponíveis.

Até a publicação desta edição, 14.8% da população de Capinópolis já foi infectada pelo novo coronavírus, com registro de 58 mortes — índice nunca imaginado, principalmente, no início da pandemia.