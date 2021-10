A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, em visita a Betim, nesta quinta-feira (30), revelou que o governo federal tem interesse em instalar na cidade a Casa da Mulher Brasileira, que vai acolher muitas famílias da região. Damares veio participar do 1º Seminário de Valorização da Vida, evento que aborda o Setembro Amarelo, campanha que visa prevenir o suicídio, e acontece no Centro Administrativo João Paulo II.

Ela ressaltou que “o prefeito Vittorio Medioli está aberto ao tema”. “Estamos conversando para trazermos os programas do ministério para o município. Estou feliz que o prefeito tenha aceitado o desafio. E aqui a gente dá início a uma grande caminhada no Estado”, afirmou.

Damares completou dizendo que esta quinta (30) é o último dia do mês Setembro Amarelo, mas que, para a frente parlamentar, para o prefeito, para ala, “todos os meses são amarelos e todos os dias são amarelos, e esse tema tem que estar na mesa todos os dias”.

O prefeito de Betim, Vittorio Medioli, a vice-prefeita e a secretária de Assistência Social, Cleusa Lara, e o deputado federal Lucas González (Novo), que é presidente da Frente Parlamentar de Prevenção do Suicídio e da Automutilação, entre outras autoridades, participaram do evento.

Política pública integrada

A Casa da Mulher Brasileira é um projeto executado pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que integra a rede de enfrentamento à violência, envolvendo de forma direta os governos estadual, municipal e o Judiciário.

As unidades contam com acolhimento e triagem, apoio psicossocial, delegacia da mulher, juizado especializado de violência doméstica e familiar contra as mulheres, Ministério Público, Defensoria Pública, serviço de promoção para autonomia econômica, brinquedoteca, alojamento de passagem e central de transportes.