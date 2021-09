A reabertura do comércio em Belo Horizonte e o avanço da vacinação contra a Covid-19 devem contribuir para movimentar as vendas para o Dia das Crianças na capital. Os lojistas estão otimistas com a proximidade da data.

Uma pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Ipead), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), realizada no mês de setembro e divulgada ontem, mostra que 52,86% dos consumidores pretendem presentear alguma criança no próximo dia 12. Este é o maior percentual dos últimos seis anos e representa uma alta de 11,91% em relação ao ano passado, quando 40,95% das pessoas afirmaram que pretendiam comprar algum presente para a data.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH) estima que a movimentação do Dia das Crianças vai injetar R$ 2,35 bilhões na economia da cidade. “Estamos estimando um crescimento de 3% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. A retomada das atividades e o avanço da vacinação vão impulsionar as vendas do Dia das Crianças, que é um termômetro para o Natal”, diz Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL-BH.

Mas o gasto médio com cada presente para as crianças em 2021, segundo o Ipead, será 9,87% inferior ao último ano. O tíquete médio dos presentes caiu de R$ 60,73 para R$ 54,73 neste ano. Porém, 69% dos consumidores afirmam que vão gastar, neste ano, um valor inferior ou igual ao do ano passado, e 23% responderam que pretendem gastar um valor superior.

Com 11 unidades na capital mineira, o supervisor de marketing da loja de brinquedos Estripulia, Stefan Ledic, está otimista com as vendas. “A nossa expectativa é boa pelo que temos visto de reação no mercado. Na avaliação em relação aos meses anteriores, nossa projeção para as vendas em 2021 é de um crescimento de 10% a 15% em relação a 2020, que já foi um ano de expressiva melhora, se comparado a 2019, no momento mais crítico da pandemia. Nós estamos animados”, afirma.

Para atrair os clientes, ele aposta na comunicação pelas redes sociais e no atendimento personalizado. “Investimos em redes sociais e nos canais de comunicação por celular para aproximar o cliente da loja. Para o Dia das Crianças teremos promoções exclusivas em cada loja. E o grande diferencial para que as pessoas queiram estar na loja física é o atendimento diferenciado, carinhoso. Isso é uma forma de trazê-lo para um ambiente em que ele se sinta confortável”, diz.

Shoppings esperam aumento de 32% nas vendas

A expectativa também é grande nos centros comerciais. De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), é esperado um aumento de 32% nas vendas para o Dia das Crianças.

A gerente de marketing do Shopping Del Rey, Isabela Moreira, espera bons resultados com a data comemorativa. “O shopping está com uma expectativa bastante positiva. A gente sente que o comércio está se restabelecendo com o avanço da vacinação. E a nossa expectativa é superar o resultado de 2019”, afirma.

De acordo com Isabela, para atrair os clientes, o shopping também investe em atrações para a criançada, o que pode estimular e incentivar os adultos na hora das compras. “Com a flexibilização estamos funcionando em horário normal. Preparamos eventos infantis para a família ter a oportunidade de entretenimento e diversão. Temos uma programação para o Dia das Crianças acontecendo com um parque de diversões na área externa, e o parque dos flamingos, na interna, com brinquedos e atividades que estimulam as crianças”, diz.

Data eleva confiança de lojistas mineiros

Levantamento feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG) aponta que 85,7% dos empresários mineiros acreditam que as vendas para o Dia das Crianças em 2021 terão resultados melhores ou iguais aos do ano passado.

Entre os principais motivos apontados pelos 402 empresários que participaram da pesquisa estão o valor afetivo da data (43,8%); abrandamento da pandemia (25,8%); otimismo/expectativa (21,1%); vacinação (14,1%); e aquecimento do comércio (10,9%).

Com 30 anos de mercado, o empresário Altair Rezende, proprietário da Brinkel – tradicional loja de brinquedos em Belo Horizonte –, se diz realista e espera que as vendas atinjam o mesmo patamar de 2020. “Sendo realista, estou trabalhando com a perspectiva de empatar com o ano passado, que foi um pouco melhor do que 2019. Os preços aumentaram muito (com a inflação), e o salário não acompanhou”, diz.

Em Minas Gerais, o tíquete médio esperado pelo comércio varejista estadual não deve ultrapassar o valor de R$ 200,00 neste ano. E o pagamento dos presentes para 49,7% dos entrevistados poderá ser parcelado no cartão de crédito. “O uso do cartão de crédito parcelado faz com que o endividamento do consumidor aumente. A dica é ponderar se o gasto é realmente necessário e se a parcela cabe no orçamento”, orienta Gabriela Martins. (HM)