Dois homens foram assassinados a tiros no bairro Padre Eustaquio, na região Noroeste de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (29). As vítimas estavam dentro de um veículo Fiat Uno, que segundo os policiais militares provavelmente estava parado na rua Progresso, no bairro Padre Eustáquio, por conta de um semáforo na via.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, uma das vítimas tem 32 anos e os militares ainda fazem o levantamento de dados do segundo homem morto.

Testemunhas disseram aos militares que mais cedo, um carro de cor vermelha parou atrás do veículo das vítimas e cerca de quatro homens armados desembarcaram. Logo em seguida eles se aproximaram do Uno e efetuaram diversos disparos contra os dois homens que morreram no local.

Após a ação, os homens voltaram para o veículo vermelho, pegaram a contra-mão da via e fugiram em direção a avenida Tereza Cristina. A Polícia Militar informou que está fazendo diligências para tentar encontrar os suspeitos. No local foram encontrados cartuchos de armas .45 e 380.

A perícia da Polícia Civil e o rabecão estão no local.