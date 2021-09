O deputado Bruno Engler (PRTB) é um dos políticos que foi a Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, para receber o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que vem à capital mineira para dois atos relativos à privatização do metrô e à inauguração de um centro de desenvolvimento sobre vacinas.

Em entrevista a O TEMPO, o deputado falou sobre a vinda do presidente. “Expectativa é a melhor possível. Quinta-feira de manhã e a população fez questão de vir receber o presidente com todo carinho. Depois, ele vai cumprir uma agenda que é muito positiva. É a sanção da lei que vai garantir recursos para a expansão do nosso metrô, finalmente viabilizar a linha 2. Exepctativa de agenda muito positiva junto ao governador Romeu Zema”, comentou Engler.

