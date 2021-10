A RedeTV! anunciou nesta quinta-feira (30) o novo elenco do Encrenca, que continuará sendo apresentado nas noites de domingo às 20h. Segundo o comunicado, o programa será “totalmente renovado” após o elenco anterior migrar para a Band.

A emissora anuncia Júlio Cocielo, Victor Sarro, Viny Vieira, Fernanda Keulla e Caio Pericinoto para comandar a nova temporada do Encrenca. A nova fase do programa começa nesta domingo (3), mas ainda não foi divulgado quem estará a frente da atração na estreia. “Além do novo elenco, a temporada traz quadros inéditos e ainda mais espontaneidade, diversão e bom humor”, diz o comunicado.

Para a direção-geral será feita por João Kléber, já a executiva por Rafael Paladia. “Um dos principais humoristas do país, João Kléber possui mais de 30 anos de experiência na televisão”, diz a nota sobre o novo diretor-geral.

“Rafael Paladia, profissional com mais de 20 anos de trajetória, é experiente diretor, produtor e responsável por grandes sucessos. Ambos se preparam para um novo desafio em suas carreiras”, completa o texto.

Os humoristas que apresentavam o Encrenca anteriormente, Tatola Godas, Dennys Motta, Ricardinho Mendonça e Ângelo Campos, anunciaram o nome de seu novo programa também nesta quinta (30), que se chamará Perrengue na Band.

O programa será exibido nas noites de domingo, a partir das 20h, e estreia no dia 7 novembro. A atração seguirá nos mesmos moldes do que era exibido na RedeTV!, com os quatro comediantes comentando vídeos que viralizaram nas redes sociais durante a semana. “A gente está muito feliz de estar aqui, estamos muito emocionados”, afirmou Tatola no evento.

Após sete anos na RedeTV!, os humoristas apresentaram o último Encrenca no domingo (26). O contrato dos quatro com a emissora seguiria até 2022, mas foi rescindido antes, em comum acordo. Na segunda (27), a Band anunciou a contratação dos comediantes.

Com o elenco original, o Encrenca era líder de audiência na emissora e considerado um sucesso comercial –chegava a alcançar seis pontos de audiência na Grande São Paulo –cada ponto na região equivale a 76.577 domicílios.

Segundo a assessoria de imprensa da RedeTV!, o Encrenca vai seguir na programação, sem interrupções. Porém, não foi divulgado quem estará à frente da atração a partir deste domingo (3).

Tatola Godas, Dennys Motta, Ricardinho Mendonça e Ângelo Campos repetem a história dos criadores do Pânico na TV, humorístico que fez fama na RedeTV! e migrou para Band anos depois.