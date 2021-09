Fábio completa 41 anos nesta quinta-feira (30). O goleiro, jogador mais longevo do elenco do Cruzeiro, tem o futuro incerto. Com contrato até o fim da temporada, ele ainda não recebeu uma proposta para estender a sua permanência.

O jogador chegou à Toca da Raposa II em 2005 e, de lá para cá, tornou-se ídolo do clube. Com contrato renovado até o fim de 2021, o atleta ainda não teve uma definição sobre a sua próxima temporada. A diretoria também não indicou se renovará o contrato do jogador.

A última renovação de Fábio ocorreu em dezembro do ano passado. À época, ele foi convidado para permanecer nesta temporada por se tratar do ano do centenário do clube.

O desejo de Fábio é prorrogar o seu vínculo para ajudar o clube a chegar à Série A do Campeonato Brasileiro – os mineiros estão na segunda divisão desde o ano passado e devem disputar o torneio pela terceira vez consecutiva em 2022.

Recentemente, ele foi perguntado sobre o seu futuro. Sem uma definição da cúpula, o goleiro tergiversou: “Eu sei que é dezembro (risos). Deus vai determinar. Desde quando me tornei atleta de futebol, Deus direcionou da melhor forma possível, trilhou essa carreira longa, que eu nem imaginava numa grande equipe, ter feito história que fiz”, disse o atleta de 41 anos, que ainda acrescentou:

“Estou pensando jogo a jogo, como o Cruzeiro neste momento, para que a gente possa chegar ao objetivo que é o acesso. Estou trabalhando firme e forte”.