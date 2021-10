Em um acordo com a biofarmacêutica AstraZeneca, a Fiocruz produz, no Brasil , a vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela Universidade de Oxford.O acordo do governo brasileiro com o Reino Unido foi anunciado, em 2020, pelo Ministério da Saúde. A previsão éentregar200,4 milhões de doses para a população em 2021.