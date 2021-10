A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) realizou, nesta quinta-feira (30), um sorteio no qual definiu os grupos do Campeonato Mundial de vôlei masculino, que será disputado entre 26 de agosto e 11 de setembro de 2022, na Rússia.

O Brasil ficou no Grupo B ao lado de Japão, Cuba e Catar, e disputará a primeira fase da competição em Kemerovo.

CHAVES DEFINIDAS 🏐 Em 2022, tem Mundial masculino na 🇷🇺 O 🇧🇷 está no Grupo B, com 🇯🇵🇨🇺🇶🇦 E aí, o que acharam do grupo? pic.twitter.com/D2gRYODLDM — Time Brasil (@timebrasil) September 30, 2021

O técnico da seleção, Renan Dal Zotto, acompanhou o sorteio e fez um comentário, à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), após a definição da chave do Brasil: “O Japão é uma equipe que está crescendo muito nos últimos anos. Muitos jogadores estão indo jogar fora do país e têm participado de grandes ligas. Cuba é um adversário tradicional do voleibol brasileiro e tem o saque e o ataque como as suas principais caraterísticas. Já o Catar é uma equipe que também tem evoluído com a presença de técnicos brasileiros nas ligas locais”.

“O Mundial é o principal objetivo no próximo ano. Vamos ter a Liga das Nações para nos prepararmos e chegarmos no nosso melhor momento na Rússia”, declarou o treinador.

O Grupo A da competição é formado por Rússia, Sérvia, Tunísia e Porto Rico. Já o C conta com as equipes da Polônia, dos Estados Unidos, do México e da Bulgária. O Grupo D conta com as seleções de França, Eslovênia, Alemanha e Camarões. O E é formado por Itália, Canadá, Turquia e China, enquanto o F tem Argentina, Irã, Holanda e Egito.