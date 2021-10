Homem é preso em Betim suspeito de estuprar enteada de 12 anos nos EUA

Um homem de 48 anos foi preso em Betim, na região metropolitana de BH, suspeito de estuprar a enteada de apenas 12 anos. O crime foi descoberto em setembro de 2020, na cidade de Quincy, nos Estados Unidos, onde ele, a menor e a mãe dela moravam, após a garota ser atendida em um hospital. Um mês depois, o homem fugiu para o Brasil para escapar do processo, mas uma cooperação entre as autoridades brasileiras e americanas, que resultou no compartilhamento de provas, permitiu que ele fosse localizado e preso na última terça-feira (28) pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Betim (Deam).

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, que deu detalhes do caso em coletiva nesta tarde, a família morava em Betim e foi para os EUA em agosto de 2019. Poucos meses depois, ele começou a fazer carícias, culminando com as relações sexuais com a enteada, na época com 12 anos.

“Em 21 de setembro de 2020, a garota precisou de atendimento médico após sentir dores abdominais, e o hospital comunicou à polícia local que poderia se tratar de um caso de estupro de vulnerável. Os exames constataram ainda que a menina estava grávida de quase 3 meses. O caso foi para a Justiça americana, que iniciou o processo. Mas o homem, pensando em escapar da punição, que poderia ser até de prisão perpétua pelas leis americanas, fugiu para o Brasil”, explicou a delegada Ariadne Coelho.

O suspeito, primeiramente, foi para o México. Em 21 de outubro de 2020, ele desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde veio para Betim, pois possui familiares na cidade, como a ex-mulher e uma filha. Em fevereiro deste ano, a Interpol fez contato com a Deam de Betim após receber um ofício da Agência de Investigações de Segurança Interna, da Embaixada americana, do possível caso de estupro de vulnerável, informando que o suspeito teria fugido para o Brasil com a ajuda, supostamente, de uma irmã dele.

“Foram feitos levantamentos preliminares, e a polícia confirmou que ele estava residindo em Betim. A partir do consentimento da mãe da garota, que queria que o então companheiro fosse responsabilizado, foi realizada a colaboração das autoridades americanas e brasileiras e foi feito o pedido de compartilhamento de provas para que ele não ficasse impune. Isso porque o homem fugiu dos EUA acreditando que não responder pelo crime. As provas foram validades pela Justiça, e o pedido de prisão temporária dele foi expedido. Ele foi preso no local onde trabalha, em Nova Lima”, completou a delegada.

De acordo com a Polícia Civil, a adolescente, que hoje tem 14 anos, levou a gravidez adiante, e a bebê tem 7 meses. Inicialmente, em uma primeira entrevista com as autoridades americanas, a garota não disse que o padrasto seria o pai da criança que ela estava esperando.

“Ela declarou que seria um rapaz de 20 anos, que tinha conhecido pela internet, mas não deu nenhuma informação sobre ele. Depois, em uma segunda entrevista, com uma equipe multidisciplinar, ela acabou revelando que mentiu no início porque queria proteger o padrasto, pois teria sentimentos por ele. A garota, em sua vulnerabilidade de criança, disse que o homem falava que iria se casar com ela, ter filhos e que, por isso, mantinha relações sexuais. É um caso muito chocante. E ele acabou fugindo para o Brasil para fugir em busca de impunidade, mas isso não aconteceu”, acrescentou Ariadne.

Processo

A delegada da Polícia Federal Fátima Bassalo, que é chefe da representação da Interpol em Minas, salientou que a cooperação internacional entre autoridades e polícias contribui muito para que crimes como esse não fiquem impunes.

“Essa cooperação facilita e agiliza o compartilhamento de informações, A iniciativa da polícia americana de compartilhar informações foi essencial e ajudou no trabalho que resultou na prisão do suspeito”, disse.

A delegada da PF ainda explicou que o homem responderá de acordo com as leis brasileiras. “Conforme o artigo 7ª do Código Penal, que traz o princípio da extraterritorialidade, um brasileiro que comete crime no exterior pode ser processado e julgado de acordo com a lei brasileira”, afirmou.

O inquérito segue em andamento pela Polícia Civil. A coletiva também contou a presença do chefe do 2º Departamento de Contagem da PCMG, César Augusto, e do delegado regional de Betim, Marcelo Cali.