Um homem de 25 anos flagrou a mulher, de 18 anos, beijando outro homem na casa do casal e a matou. Ele ainda foi até um batalhão da Polícia Militar e avisou sobre o crime. O caso ocorreu nesta quarta-feira (29) em Itanhomi, no Rio Doce, de Minas Gerais.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito contou que se revoltou ao ver a mulher beijando o desconhecido no portão da casa. Ela tentou correr, mas ele a segurou pela roupa.

A mulher, na versão do suspeito, pegou uma faca de cozinha para se defender. Ele pegou uma arma e atirou contra ela. Após o crime, ele pediu uma vizinha que acionasse o socorro e avisou que ele iria até a polícia para se entregar.

Quando os militares chegaram ao local do crime, a mulher já estava morta. O corpo dela foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) para passar por exames. A arma do crime foi encontrada no sofá da casa e apreendida. O suspeito também foi preso e o caso será investigado pela Polícia Civil.