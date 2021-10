Um idoso de aproximadamente 80 anos atropelou uma mulher de cerca de 30 anos e bateu o carro no muro de uma residência no bairro Santa Inês, na região Leste de Belo Horizonte Belo Horizonte, nesta quinta-feira (30).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro ficou desgovernado e só parou ao bater no muro. O idoso estava com um corte profundo na cabeça e sangramento. A mulher estava consciente, orientado e também com corte no rosto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local para ajudar no socorro às vítimas.