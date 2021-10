A Polícia Civil de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, prendeu um homem de 37 anos suspeito de integrar um grupo virtual que induzia jovens ao suicídio em várias partes do país. Duas jovens se mataram no Distrito Federal após as orientações do grupo.

Segundo a Polícia Civil, o próprio suspeito se entregou ao saber, por meio de um colega de trabalho, que havia um mandado de prisão contra ele. O homem não quis dar informações sua ação com o grupo. Ele era procurado no Rio de Janeiro, estado onde foram presos outros membros da organização. Houve prisões também em São Paulo e Goiás.

As investigações sobre o grupo começaram depois que uma jovem de 21 anos que morava em Paranoá, no Distrito Federal, se matou, ao ingerir uma substância letal, orientada pelo grupo. O caso aconteceu em fevereiro deste ano. No mês seguinte uma outra jovem também morreu tomando a mesma substância. A polícia concluiu que ela também foi induzida pelo mesmo grupo a se matar.