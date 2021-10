Mulher condenada por feminicídio. A sentença, inédita em Minas Gerais, foi dada a uma pessoa do sexo feminino que matou a própria companheira. Pelo crime, a ré deverá cumprir 14 anos de prisão. No entanto, ela está recorrendo em liberdade.

O crime de feminicídio aconteceu no bairro Cabral, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, em 14 de maio de 2017. O caso foi julgado no Fórum do município no último dia 18 de agosto, mas divulgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) somente nesta quinta-feira (30).

Na semana passada um caso semelhante ocorreu no Distrito Federal, mas o julgamento de Minas, um dos primeiros do tipo no Brasil, ocorreu antes. De acordo com TJMG, a condenada, que hoje tem 27 anos, matou a companheira, na época com 24 anos, pela condição da vítima ser mulher.

Durante o julgamento, os jurados reconheceram que a ré agiu com meio cruel, o que foi agravado por se tratar de violência cometida contra mulher em ambiente doméstico. O juiz Elexander Camargos Diniz proferiu a sentença e determinou regime inicialmente fechado. No entanto, a mulher, cuja defesa está sendo feita pela Defensoria Pública, já entrou com recurso de apelação contra a decisão.

A acusada foi contemplada com a liberdade provisória, sendo aplicadas medidas cautelares. Como ela não foi encontrada para intimação pessoal, foi intimada da condenação por edital.

Assassinato

Conforme a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a acusada agrediu e asfixiou a vítima por ciúme, após postagens da jovem numa rede social. Contudo, o juiz entendeu que essa descrição não estava de acordo com as provas dos autos, mas não ficou claro o real motivo do desentendimento que resultou na morte da vítima.

Ao ser ouvida pela polícia, a ré alegou que brigou com a parceira e a empurrou, quando esta tentou atingi-la com um pedaço de pau. Ela disse que viu a vítima cair e deixou o local. Meia hora depois, retornou e viu que a namorada estava morta. Essa versão, porém, também foi descartada pelo corpo de jurados.

O Tempo