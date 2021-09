Seis integrantes de uma facção criminosa foram presos durante a quarta fase da operação ‘Quinto Mandamento’ – pela repressão de crimes violentos, em Belo Horizonte, apresentada nesta quinta-feira (30), pelo Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Dentre os presos está o irmão do mandante da facção, conhecido como ‘E.T’.

De acordo com a Polícia Civil, em um ano, foram detidos 30 participantes desse mesmo grupo criminoso. O mandante da facção também está preso, ele soma pena de reclusão de quase 100 anos pelo envolvimento em dez assassinatos. No entanto, mesmo preso ele continuava comandando o tráfico de drogas e as execuções realizadas pela gangue.

Ainda conforme a Polícia Civil, a organização criminosa denominada “Gangue do Toquinho”, era atuante no tráfico de drogas, no bairros Morro das Indústrias, Milionários e Vila Bernadete, na região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Mandante

O mandante da facção, de 36 anos, conhecido como Toquinho estava foragido desde 2019, e foi preso na cidade de Buritizeiro, no Norte de Minas, no dia 1° de maio deste ano. Ainda de acordo com a polícia, Toquinho, foi indiciado por dez homicídios.

” Contra ele já constam condenações de homicídio, somando uma pena de quase 100 anos de reclusão”, revelou o delegado Alexandre Oliveira da Fonseca.

Prisão dos seis integrantes

Os seis integrantes da facção foram presos após a resolução de um assassinato na região do Barreiro, em 25 de maio deste ano. De acordo com a Polícia Civil, o homem de 34 anos, foi assassinado pela “Gangue do Toquinho”, a pedido do próprio mandante, que está preso.

A vítima também seria participante do grupo criminoso, mas estaria contraindo dívidas com a compra de drogas usando o nome do líder do grupo. Dentre os presos está o irmão do líder da facção, conhecido como ‘E.T’, conforme a polícia ele cuidava da boca de fumo para o imão preso.



“De dentro da cadeia Toquinho mandou executar esse homem que era responsável pela contabilidade do grupo. Quando Toquinho descobriu que o homem estava usando o nome dele para comprar drogas e revender, fazendo assim concorrência com ele, a execução com requintes de crueldade foi certa. O irmão de Toquinho, E.T, também foi um dos mandantes e executores desse crime. No corpo da vítima tinha marcas de agressões, tiros e facadas”, detalhou o delegado Fonseca.

Ainda conforme Fonseca, após o assassinato ‘ET’ tentou extorquir a mãe da vítima, para que ela pagasse a dívida do filho que seria de aproximadamente R$ 23 mil.

“Ele ainda praticou o crime de extorsão querendo que a mãe da vítima arcasse com as dívidas adquirdas por meio do tráfico de drogas,” contou.

Apreensões

Durante os trabalhos policiais, foram apreendidos 1,5kg de crack, com um dos integrantes da facção. De acordo com a polícia, essa foi uma significativa perda financeira para o grupo.

” Somente com essa porção apreendida o bando iria lucrar cerca de R$35 mil”, contabilizou o delegado Fonseca.

Presos

Em um ano, foram presos 30 pessoas – 24 homens e seis mulheres, da facção criminosa. De acordo com a polícia, o grupo foi extinto. Todos os envolvidos possuíam passagens pela polícia.

” Com certeza conseguimos extinguir essa facção. Prova é a queda do tráfico e de mortes na região que o grupo que era violento atuava”, enfatizou o delegado Fonseca.

Dinâmica das prisões

Na primeira fase da operação, deflagrada em 25 setembro de 2020 a polícia prendeu seis envolvidos na facção.

Na segunda fase da operação, deflagrada em outubro de 2020 a polícia prendeu 12 envolvidos na facção.

Em maio de 2021 a polícia prendeu o líder da facção que estava foragido.

Na terceira fase da operação, deflagrada em junho de 2021 a polícia prendeu 5 envolvidos na facção, dentre ele o braço direito de Toquinho e a mulher desse homem, uma advogada que trabalhava para o grupo.

Nesta quarta fase da operação, deflagrada em setembro de 2021 a polícia prendeu seis envolvidos na facção.Dentre eles, o irmão de Toquinho, conhecido como E.T

Prisão

De acordo com a polícia os integrantes da gangue vão responder pelos crimes de homicídio qualificado, extorsão e tráfico de drogas.