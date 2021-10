O West Ham United (Inglaterra) garantiu sua segunda vitória na Liga Europa com gols de Declan Rice e Said Benrahma, sacramentando o 2 a 0 sobre o Rapid Vienna (Áustria), enquanto o Leicester City (Inglaterra) sofreu uma derrota por 1 a 0 para o Legia Varsóvia (Polônia) nesta quinta-feira (30).

✅ Two wins

✅ Four goals

✅ No goals conceded

✅ Top of Group H What a start to our Europa League campaign! 😍#UEL | #WHUSCR pic.twitter.com/c3XETVYfaX — West Ham United (@WestHam) September 30, 2021

Já o líder do campeonato italiano Napoli (Itália) surpreendeu e perdeu para o Spartak Moscou (Rússia) por 3 a 2, enquanto o Celtic (Escócia), vencedor da Copa Europeia de 1967, foi humilhado em casa por 4 a 0 pelo Bayer Leverkusen (Alemanha).

WHAT A GAME 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 WE DID IT. WHAT AN AMAZING PERFORMANCE. THIS IS SPARTAK 🔴⚪🔴⚪ pic.twitter.com/nXBIwEqBpz — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) September 30, 2021

O Olympique de Marselha (França) empatou sem gols em casa com o Galatasaray (Turquia), mas a partida ficou marcada por uma suspensão do jogo por oito minutos no primeiro tempo, após uma confusão entre as torcidas rivais, que trocaram disparos de fogos de artifício.

⏱𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 | #OMGAL 0️⃣-0️⃣ Partage des points pour ce deuxième match d'#UEL, nos Olympiens méritaient mieux. ✈️ Prochaine rencontre dimanche contre le @losclive 🗣 𝐀𝐋𝐋𝐄𝐙 𝐋'𝐎𝐌 ! pic.twitter.com/JlqzeF49JO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 30, 2021

Com o resultado, o West Ham fica no topo do grupo H, com seis pontos, três a frente do Dinamo Zagreb (Croácia), que bateu o Genk (Bélgica) fora de casa por 3 a 0 com dois gols de Bruno Petkovic.

O Legia é o surpreendente líder do grupo C, com seis pontos após um gol de Mahir Emreli afundar o Leicester.

O Spartak, o segundo com três pontos, lutou pela virada após tomar um gol com 11 segundos de jogo, após um erro grotesco de Aleksandr Maksimenko permitir que Eljif Elmas colocasse o Napoli na frente.

O Leicester e o Napoli conquistaram apenas um ponto após dois jogos disputados.