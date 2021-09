Vanderlei Luxemburgo diz que não deixará o Cruzeiro por causa do resultado na Série B do Campeonato Brasileiro. Contudo, evita garantir a sua permanência em 2022.

Em entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 com o Guarani, na noite dessa quarta-feira (29), o técnico disse que não sabe se seguirá na Toca da Raposa II para a temporada seguinte.

“Ficou mais escasso, mais complicado, mas o Cruzeiro não termina na temporada, terminou o ano acabou o Cruzeiro. Dentro do que estamos vendo, não vou abandonar o barco de jeito nenhum, vamos ficar juntos. Eu tenho obrigação profissional de ver o que está acontecendo, mas é um trabalho muito interno, temos a obrigação de terminar a temporada com dignidade e conquistar o máximo de pontos possível. É isso que vou cobrar deles”, disse o comandante.

Vanderlei Luxemburgo ainda promete deixar um relatório para o seu sucessor em caso de saída. O treinador, contudo, não descarta a permanência no clube.

“Tenho que fazer uma análise, se eu continuar, o projeto é comigo. Se eu não continuar, tenho que deixar o que percebi para o Cruzeiro. Em momento algum, vou deixar o Cruzeiro porque o clube não conseguiu o acesso. Pelo contrário, estou começando, vamos ver o que vai acontecer para frente”, afirmou.

O Super.FC já adiantou que há o desejo do departamento de futebol de manter Luxemburgo em 2022, mesmo que não tenham iniciado conversas sobre o tema com o treinador. O empecilho, neste momento, é o fato de os salários não estarem em dia, o que foi uma de suas exigências ao fechar com o clube, em agosto passado.