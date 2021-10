Marcelo Moreno viajou, nesta quinta-feira (30), para disputar a rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022 pela seleção boliviana. Desta forma, ele já será desfalque do Cruzeiro na partida contra o Brasil-RS, no domingo (3), às 11h (de Brasília), no Independência.

O centroavante também se ausentará do duelo contra o Coritiba, em 8 de outubro, no Couto Pereira, pela 29ª rodada da competição nacional. A Bolívia enfrentará o Equador um dia antes pelas Eliminatórias.

O atleta deve ficar à disposição de Vanderlei Luxemburgo para as partidas contra Botafogo, pela 30ª rodada em Belo Horizonte, e Avaí, pela 31ª rodada em Florianópolis. Os jogos ainda não tiveram datas definidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A Bolívia enfrentará o Equador em 7 de outubro, o Peru em 10 de outubro e o Paraguai em 14 de outubro. O time tenta uma sequência positiva na competição, já que ocupa a vice-lanterna, com seis pontos, dois a mais que a Venezuela, última colocada.