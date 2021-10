Um motorista que pode ter passado mal ao volante, perdeu o controle do veículo e atropelou quatro pessoas em um ponto de ônibus em Lagoa Santa, na região metropolitana da capital, nesta quinta-feira (30). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos leves.

O acidente ocorreu na rua Maria Pinto Alves, no centro da cidade. Ficaram feridos, um idoso, de 70 anos, uma idosa de 65 e uma mulher de 25 com escoriações leves. Uma outra mulher de 50 anos teve suspeita de fratura em um dos pés.

Esta matéria está em atualização