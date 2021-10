Belo Horizonte está convocando os pais de crianças e adolescentes de zero a 14 anos para a Campanha Nacional de Multivacinação. A ação, que terá início nesta sexta-feira (14), é para atualização da caderneta de imunização das crianças e dos jovens. Na capital mineira, as doses dos imunizantes serão disponibilizadas em todos os centros de saúde. Confira os locais clicando aqui.

A campanha tem como finalidade aumentar as coberturas vacinais de diversas doenças e, assim, reduzir a incidência e ajudar a erradicar enfermidades nos menores de 15 anos. Estarão disponíveis para o público as vacinas: BCG, Rotavírus, Meningocócia C, Pneumocócica 10, Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativada, Pólio Oral, Meningo C, Febre Amarela, Hepatite A, DTP, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Tríplice Viral, Dupla Adulto, Tríplice Bacteriana Adulto e Gripe.

As vacinas serão aplicadas de acordo com a avaliação da situação de cada criança e adolescente. É fundamental que os responsáveis levem a caderneta de vacinação para a conferência das doses aplicadas e atualização da situação vacinal. A campanha seguirá no município até o dia 29 de outubro e a previsão do Dia D, segundo o Ministério da Saúde, é 16 de outubro.