A NBA (National Basketball Association) oficializou nesta quinta-feira (30) mudanças na regra de faltas que acontecem no ato do arremesso para a próxima temporada. O objetivo é coibir jogadores que forçam faltas usando movimentos não naturais para obter lances livres, e deixar o jogo mais limpo.

Segundo a entidade, será uma mudança interpretativa na arbitragem de movimentos abertos, abruptos ou anormais não relacionados ao basquete por jogadores ofensivos com a bola. Assim, apenas lances naturais devem ser considerados pela arbitragem. A NBA utilizou-se de exemplos onde o arremessador se lança contra um defensor em um ângulo anormal e comete a falta propositalmente.

For the 2021-22 NBA season, there will be an interpretive change in the officiating of overt, abrupt or abnormal non-basketball moves by offensive players with the ball in an effort to draw fouls. The following Points of Education videos showcase areas where a change was needed:

