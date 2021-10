Aulas de zumba voltam a ser realizadas em Capinópolis | Foto: Daniel Braga

Capinópolis, Minas Gerais. O Departamento de Esportes do Município de Capinópolis retomou, por meio da Escola Municipal de Esporte e Lazer – EMEL, a oficina de dança com as aulas de zumba. As aulas foram retomadas após um longo período de isolamento social, proporcionado pela pandemia de covid-19, foi realizada nesta quinta-feira (30.set.2021).

Algumas aulas já estavam sendo realizadas com um público menor nos bairros Wagner de Paula e Campos Elíseos.

A aula de zumba foi um teste para analisar se as medidas adotadas para prevenção à covid-19 durante a atividade física, são eficazes. Todas as alunas e instrutores utilizaram máscaras e mantiveram o distanciamento.

A Oficina de Dança será realizada toda segunda e quarta-feira no Bairro Wagner de Paula, e na terça e quinta-feira na quadra poliesportiva do Bairro Campos Elíseos. As aulas serão realizadas das 19h às 20h. A Praça João Moreira de Souza receberá a oficina de dança apenas em ocasiões especiais, como foi o caso desta quinta-feira, onde houve a conscientização sobre o Setembro Amarelo — mês de prevenção ao suicídio.

Tiago Ferreira, supervisor do Departamento de Esportes do Município de Capinópolis, destaque que o objetivo de oficina de dança é a — “de resgatar a saúde das alunas, levantar a sua autoestima, trazendo, através da dança, a retomada da atividade física, combatendo a depressão, diminuindo também inúmeras doenças provenientes do sedentarismo”.

Seis alunas, que sempre participam das atividades da EMEL, foram premiadas pela assiduidade e compromisso com a saúde.

