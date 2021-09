Para combater o crime de maus-tratos a animais , que, segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), cresceu 62% em Minas no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, um ação inédita em Betim, na região metropolitana de BH, realizada ontem verificou 68 denúncias feitas a canais institucionais do município.

A operação, batizada de Arca de Noé, contou com quatro equipes – sete agentes da Superintendência de Proteção e Bem-Estar Animal (Sepa) e dez guardas municipais –, que visitaram as dez regiões da cidade.

Em algumas residências, os profissionais encontraram animais sendo criados em condições inapropriadas, presos e em ambientes sujos. Nesses casos, os tutores foram orientados a fazer as adequações necessárias e a encaminhar os pets para atendimento veterinário na Sepa. Segundo Roberta Cabral , superintendente de Proteção e Bem-Estar Animal, após alguns dias, se as pessoas notificadas não cumprirem o compromisso, serão registrados boletins de ocorrência. Outros animais, considerados doentes, foram levados para a Sepa, onde receberão tratamento e acolhimento nos próximos dias para, depois, serem colocados para adoção. É o caso de cachorros que foram encontrados do lado de fora de um local denunciado no bairro Jardim Brasília – os animais estavam em condições de subnutrição e com vários machucados na pele. Ninguém foi localizado na residência, mas vizinhos relataram à reportagem que sempre sentem mau cheiro vindo da casa.

Segundo a superintendente de Proteção Animal, Roberta Cabral, a participação da população com denúncias é fundamental: “O cidadão pode e deve colaborar para que possamos diminuir de forma significativa os maus-tratos a animais. Por isso, pedimos a todos que, diante de uma situação assim, que não se calem”. Roberta salienta que “todas as denúncias são devidamente apuradas”. Segundo a superintendente, apenas neste ano o órgão recebeu em torno de 500 denúncias de maus-tratos a animais na cidade. O canal de contato é pelo WhatsApp (31) 99830-2954.

De acordo com o subcomandante da Guarda Municipal de Betim, Weslei de Almeida, outras quase 30 denúncias serão verificadas até o fim da semana, chegando a 90 visitas no total. “A operação Arca de Noé foi um importante instrumento de fiscalização e cumprimento do que preconiza a legislação”, afirmou o comandante. A Lei Sansão, do deputado Fred Costa (Patriota), prevê, para quem for pego cometendo maus-tratos contra cães e gatos, de dois a cinco anos de reclusão, multa e perda da guarda do animal.

Lei Sansão

A lei que endureceu a pena pra crimes de maus-tratos a animais fez um ano ontem. O nome é em homenagem a Sansão, cão que teve patas decepadas em Confins no ano passado.