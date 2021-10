O pai de um menino de 2 anos, que morreu em maio deste ano após se afogar na piscina de uma chácara, em um distrito de Governador Valadares, na região do Rio Doce, foi indiciado pela Polícia Civil (PC) por homicídio culposo (quando não há intenção de matar).

Segundo a instituição policial, o afogamento aconteceu no dia 9 de maio no distrito de Chonim de Baixo. O menino estava passando o fim de semana na casa do pai, de 48 anos, na companhia de outras pessoas da família do homem.

O pai relatou que dormia com a criança em um dos quartos do imóvel e, quando acordou, deu falta do filho. Depois de procurá-lo na área externa, acabou se deparando com o garoto boiando dentro da piscina. O homem tentou socorrer o filho, que não resistiu e faleceu.

Ainda de acordo com a PC, o laudo do Instituto Médico-Legal (IML) constatou que a causa da morte foi asfixia por imersão em meio líquido.

Investigação

A perícia constatou que, da porta do quarto onde pai e filho dormiam até a borda da piscina, eram apenas 5 metros de distância. Além disso, a piscina tinha 4,5 metros de largura e a profundidade variava de 1,20 a 1,60 metros, tendo sido constatado que não existia qualquer proteção em volta dela.

Segundo a delegada Dulcilaine Alcântara, que conduziu as investigações, ficou claro que o genitor foi negligente. “A porta do quarto onde eles dormiam que, inclusive, fica de frente para a piscina, estava aberta; e a piscina não tinha nenhuma proteção”, disse.

O inquérito já foi concluído e será encaminhado à Justiça.