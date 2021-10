Além da devastação do meio ambiente e dos malefícios para a saúde humana, as queimadas ainda provocam outros danos. De janeiro até agosto deste ano, mais de 386 mil moradores de Minas Gerais tiveram o fornecimento de luz interrompido por causa do fogo que atingiu cabos de energia elétrica.

Foram 307 ocorrências do tipo no período, contra 157 no mesmo intervalo de tempo em 2020 – aumento de 95%. No ano passado, 216 mil consumidores foram prejudicados. Os números assustadores podem ficar ainda piores. Isso porque a Cemig alerta que os meses de setembro e outubro são os mais críticos das queimadas, e também os que afetam mais a rede de distribuição de energia.

Gerente de saúde e segurança do trabalho da Cemig, João José Magalhães Soares alerta que o aquecimento dos cabos e equipamentos da rede elétrica pode levar ao desligamento de linhas de transmissão, linhas de distribuição e subestações, bem como causar graves acidentes com pessoas que estão próximas a essas áreas.

“Um dos maiores desafios para as equipes de campo é chegar ao equipamento danificado pela queimada para fazer o reparo. Normalmente, ficam em locais de difícil acesso e em áreas muito amplas. Além disso, levar estruturas pesadas, como torres e postes, em áreas acidentadas torna ainda mais desafiadora a manutenção das redes danificadas pelas queimadas”, conta.

Atraso da chuva

O meteorologista Arthur Chaves, da Cemig, destaca que o período chuvoso no Sudeste do país deve começar apenas em outubro este ano, mas em algumas regiões de Minas, como a faixa norte do Estado, as chuvas podem atrasar até a primeira semana de novembro, e pede conscientização à população para evitar novos focos de incêndios.

“O período de chuvas deve começar somente em meados de outubro e, com a vegetação seca, qualquer princípio de fogo pode causar um grande incêndio. Dessa forma, é importante que as pessoas não façam nenhum tipo de queimada, mesmo aquelas que possam julgar controláveis, pois, devido às altas temperaturas e à umidade baixa, o fogo pode sair do controle e causar uma grande destruição”, explica.

Além disso, devido à crise hídrica o combate às queimadas fica prejudicado pela baixa disponibilidade de água para os bombeiros e brigadistas. Outro aspecto que também deve ser levado em conta é que, com muitas usinas hidrelétricas chegando ao limite mínimo da sua geração, qualquer linha de transmissão que ficar indisponível, por causa de queimadas, pode levar a grandes interrupções no fornecimento de energia.

As queimadas, além de deixar hospitais, comércios e escolas e residências sem energia, podem ser consideradas crime e está sujeita a prisão. De acordo com o artigo 41 da Lei 9.605/98, provocar incêndio em mata ou floresta é tipificado como crime ambiental, que pode resultar em pena de reclusão de dois a quatro anos, além de multa.