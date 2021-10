Mesmo após ter ido a Brasília e se reunido com representantes do Ministério da Saúde para solicitar a manutenção de 890 leitos de UTI em Minas Gerais, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, ainda não conseguiu nenhuma definição referente à possível desmobilização, até o fim do ano, dos 2,5 mil leitos criados durante a pandemia.

Segundo a Secretária de Estado de Saúde (SES), a negociação prevê que aproximadamente R$ 1,5 bilhão sejam destinados ao custeio de UTIs, a partir da mudança do regime de pagamento de precatórios que está em discussão no Congresso Nacional.

“Mantendo mais de 800 desses leitos, poderemos ter uma melhora geral para realização de cirurgias eletivas, atendimentos a infartos e AVCs, entre outras necessidades da população”, afirmou o secretário em nota enviada à imprensa.

Baccheretti se reuniu, nesta quarta-feira (29), com o líder da bancada mineira na Câmara, deputado Diego Andrade (PSD-MG), e com o relator do Orçamento de 2022 no Congresso, deputado Hugo Leal (PSD-RJ). O secretário se encontrou ainda com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz.

“Essa é uma solução para o país que nós estamos conseguindo desenhar junto com a bancada mineira e membros da Comissão de Orçamento. Acredito que podemos deixar esse legado. É um investimento muito alto”, pontuou Baccheretti em comunicado enviado ao O TEMPO.

Entenda

Devido a alta ocupação nos hospitais no ano passado, o Ministério da Saúde financiou a criação de 2.615 leitos em Minas Gerais. No entanto, com a estabilização do quadro de novos casos da doença em todo o país, a pasta pretende manter apenas 100 leitos no Estado até o próximo ano. Antes da pandemia começar, em 2019, o déficit de leitos de UTI no Estado já era de 860.

Em nota, o governo do Estado ressaltou que ainda não é possível afirmar quando e quantos leitos serão desmobilizados, mas destacou que para garantir a manutenção dos leitos, o Estado planeja realizar o financiamento com recursos próprios, até que sejam habilitados pelo Ministério da Saúde.

A reportagem entrou em contato com o Ministério da Saúde e aguarda um posicionamento da pasta desde ontem.