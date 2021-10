Um dos crimes mais chocantes do Brasil – o caso Richthofen – voltou à tona recentemente com a repercussão dos filmes “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais”, que ganharam lançamento no último dia 24 de setembro pelo canal de streaming Amazon Prime Video.

Mesmo após quase duas décadas, o assassinato de Marísia e Manfred von Richthofen, em outubro de 2002, ainda abala a população por sua crueldade e gera perguntas entre os brasileiros: Afinal, que fim tiveram os autores das mortes, Suzane von Richthofen e os irmãos Christian e Daniel Cravinhos?

Confira abaixo como anda a vida dos condenados

Suzane Richthofen

Presa desde 2004, Suzane Richthofen está 37 anos e segue na Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier de Tremembé, onde deve ficar por 39 anos cumprindo pena por homicídio triplamente qualificado após ter matado os próprios pais. Em outubro de 2015 ela conseguiu permissão para completar sua pena em regime semi-aberto.

Suzane tem direito a seis saídas durante o ano em datas comemorativas: na Páscoa, Dia das Mães, Pais e Crianças, Natal e no Réveillon. Sempre que deixa a prisão ela vira assunto na mídia e nas redes sociais.

No dia 17 de setembro deste ano, ela conseguiu um parecer favorável para cursar uma faculdade de farmácia em Taubaté, interior de São Paulo, após obter a nota suficiente no ENEM.

Em 2014, Richthofen chegou a viver um romance com outra presa, Sandra Regina Ruiz Gomes, mas a relação terminou pouco tempo depois. Em 2016, se casou com Rogério Olberg, porém o casal se separou quatro anos depois.

Irmãos Cravinhos

Os irmãos Cravinhos, seguem cumprindo pena. Daniel, ex- namorado de Suzane, também foi condenado a 39 anos de prisão, mas recentemente progrediu para o regime aberto.Já seu irmão Christian, conseguiu a redução da pena em 149 dias pelos dias que tem trabalhado na prisão e vai cumprir 38 anos e meio na cadeia.

Relembre o caso

Em 2002, Suzane von Richthofen namorava Daniel Cravinhos, mas o namoro não tinha o apoio das famílias. Os pais de Suzane chegaram, até mesmo, a proibir o relacionamento dos dois. Suzane, Daniel e Cristian (irmão de Daniel), diante da situação, criaram um plano para simular um latrocínio e assassinar o casal Richthofen.

No dia 31 de outubro de 2002, Suzane abriu a porta da mansão da família no Brooklin, em São Paulo, para que os irmãos Cravinhos pudessem acessar a residência. Depois disso, eles foram para o segundo andar do imóvel e mataram Manfred e Marísia com marretadas na cabeça.