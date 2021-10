A taxa de transmissão da Covid-19 em Belo Horizonte voltou a subir e, nesta quinta-feira (30), atingiu o nível amarelo, considerado de alerta. Nos últimos dois dias o parâmetro estava na zona verde, de controle. Mas, nas últimas 24 horas, o indicador subiu de 0,99 para 1.

O atual número representa que cada grupo de 100 infectados transmite a doença para 100 pessoas. Ou seja, a pandemia está estável e sem desaceleração. No período de um dia também houve alta dos outros dois indicadores. No entanto, eles permanecem no nível mais baixo, o verde.

A ocupação das UTIs passou de 43,6% para 45,3%. Já a lotação das enfermarias subiu de 32,6% para 33,8%. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA). O levantamento ainda mostra que a capital tem hoje 2.001 infectados com o vírus.

Desde o início da pandemia, o município contabilizou 6.740 mortes e 283.594 casos, sendo cinco óbitos e 549 diagnósticos no intervalo de um dia. Com relação à vacinação, 78,2% dos moradores com mais de 12 anos, que são os alvos da campanha, receberam a primeira dose, e 50,4% completaram o esquema de imunização.