A seleção brasileira de vela venceu as quatro regatas disputadas no Lago Neuchâtel (Suíça) pelo evento-teste da SSL Gold Cup, considerada a Copa do Mundo da modalidade. Nesta quinta-feira (30), foram dois triunfos para a equipe do Brasil, que reúne dez tripulantes, entre eles os bicampeões olímpicos Martine Grael, Kahena Kunze e Robert Scheidt (comandante da embarcação).

Oito equipes disputam o evento-teste desde quarta-feira (29), divididas em dois grupos. A chave liderada pelos brasileiros tem Israel, Omã e Hungria. A outra reúne Suíça (líder), Croácia, Argentina e Estônia. São mais dois dias com regatas para conclusão da primeira fase, sendo uma nesta sexta-feira (1) e duas no sábado (2). As duas melhores seleções de cada grupo avançam à regata final no domingo (3), para definir o campeão da segunda semana da competição. Na primeira, entre os últimos dias 13 e 19, deu África do Sul.

“'A gente está numa flotilha tranquila. Ganhamos as quatro regatas, mas acho que não vai ser assim daqui para frente. As próximas competições ano que vem serão bem acirradas. Estou gostando do entrosamento da equipe, estou bem contente”, disse Martine à assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Vela (CBVela).

Além de Scheidt, Martine e Kahena, a equipe brasileira tem outros dois velejadores que defenderam o país na Olimpíada de Tóquio (Japão): Gabriel Borges e Henrique Haddad. André Fonseca (representante em três edições dos Jogos), Joca Signorini (campeão da Ocean Race, mais antiga regata de volta ao mundo), Henry Boening, Alfredo Rovere e Juninho de Jesus também integram a seleção.

A Copa do Mundo de vela será realizada entre maio e junho do ano que vem, também na Suíça. O evento reunirá 56 equipes (uma por nação), que competirão em veleiros de 47 pés (14,30 metros de comprimento), cedidos pela organização. A ideia é que cada barco tenha os dez melhores velejadores do respectivo país.