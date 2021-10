Mussunzinho foi o segundo eliminado na 13ª edição de A Fazenda (Record), na noite desta quinta-feira (30). Ele teve a menor porcentagem de votos para ficar no reality show (23,52%). O peão disputava a permanência com Arcrebiano e Dayane Mello.

Mussunzinho falou que foi uma experiência que ele ainda está colhendo e que leva a amizade de Tati Quebra Barraco para fora da fazenda. Ele disse que entrou no reality com o propósito de ganhar o prêmio para proporcionar coisas maravilhosas para o filho, a família. “Deu para mim até aqui e eu estou morrendo de saudades [da família].”

A apresentadora Adriane Galisteu disse, durante a transmissão ao vivo, que a ordem do anúncio dos peões salvos não tinha relação com a votação. Dayane foi a primeira peoa a receber uma nova chance de voltar do jogo com 45,92% dos votos do público.

Na volta para a sede da fazenda, Dayane foi recebida aos gritos e abraços por Rico, Aline e Valentina. Eles se jogaram no sofá comemorando. “Chupa”, gritou Rico. Enquanto Mc Gui ficou sentado demonstrando insatisfação com a volta da peoa.

Arcrebiano foi o segundo peão salvo pelo público com 30,56% dos votos para ficar. Adriane Galisteu disse para o peão “aproveitar a chance”. Na volta, ele agradecia ao público a permanência no reality.

Na sede da fazenda, Arcrebiano foi abraçado pelos outros peões, mas Tati Quebra Barraco não gostou da eliminação do amigo Mussunzinho e chorou.