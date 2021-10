Belo Horizonte pode registrar nesta sexta-feira (1º) o terceiro dia consecutivo de chuva – e o quarto dia de precipitação na semana. Depois da baixa umidade do ar e do forte calor, com termômetros marcando 33,9ºC, a Defesa Civil informou que pancadas devem acontecer nas próximas horas.

“Tempo quente e seco, no entanto ainda há possibilidade de chuvas no decorrer da noite e madrugada”, informou o órgão. “Possibilidade de chuva (20 a 30 milímetros) com raios e rajadas de vento em torno de 50km/h até 8h de sábado”, alertou a pasta.

E, no fim de semana, a expectativa também é de calor, secura e chuva para dar um alívio, ainda que temporário. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que os termômetros devem oscilar entre 20ºC e 33ºC neste sábado (2). “Céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas”, descreveu.

No domingo (3) também pode chover em BH, e a temperatura deve ficar ainda mais elevada, chegando aos 35ºC. Na segunda-feira (4) a máxima deve ser de 33ºC, e na terça-feira (5) os termômetros não devem ultrapassar os 32ºC. E todos os dias pode chover na capital.