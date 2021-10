A Armored Dawn, banda que tem como vocalista Eduardo Parrillo, sócio e cofundador da Prevent Senior, anunciou nesta quinta-feira o fim de suas atividades. A operadora de saúde é investigada pela CPI da Covid e sofre acusações de que obrigava médicos a receitar o “kit Covid”, medicamentos sem eficácia comprovado para o coronavírus. O escândalo acontece após um dossiê assinado por 15 médicos apontar graves falhas no atendimento.

Em nota, o conjunto destaca que não tem “nenhum tipo de vínculo político. “A Armored Dawn sempre foi uma banda de rock formada por músicos com mais de 30 anos de estrada. Não compactuamos com nenhum preconceito, discurso de ódio e não temos nenhum tipo de vínculo político. Informamos que a banda está encerrando as suas atividades”, diz o texto.

O comunicado é assinado pelos seis integrantes do grupo, Eduardo Parras -nome artístico de Parrillo-, Rafael Agostino, Timo Kaarkoski, Tiago de Moura, Heros Trench e Rodrigo Oliveira.

A notícia vem depois de o festival de música Knotfest Brasil cancelar a participação da Armored Dawn em sua próxima edição, em dezembro de 2022, em uma nota sucinta, sem detalhar os motivos da decisão. Logo em seguida, a banda cancelou a turnê “Armored Dawn Convida”, que planejava reunir outros conjuntos de rock para realizar shows pelo país.

A banda removeu do ar o seu site, bem como excluiu seus perfis no Facebook e Instagram. No momento da publicação desta reportagem, o usuário no Twitter continua online, mas está inativo desde julho deste ano. Os trabalhos musicais seguem disponíveis nas plataformas de streaming.